Енергоатом-Трейдинг продовжує успішну реалізацію електроенергії на УЕБ

Сьогодні, 8 квітня, на електронному майданчику Української енергетичної біржі відбувся черговий аукціон з продажу електроенергії від Енергоатом-Трейдинг. Компанією було виставлено на продаж 216 тис. МВт.г базового навантаження. Період постачання електроенергії визначено з 13 по 30 квітня 2020 року.

За результатами аукціону реалізовано 121 824 Мвт-год базового навантаження. Середньозважена ціна знизилась на 19% від стартової та склала 1 210,23 грн./Мвт-год. Загальна вартість реалізованої електроенергії становить майже 147,5 млн. грн.

Проведення аукціонів від Енергоатом-Трейдинг, що вже стають регулярними, викликає підвищену цікавість учасників ринку – на торги подали заявки 20 компаній, а переможцями стали 6 компаній.

"Ми всебічно сприяємо зростанню обсягів торгівлі електроенергією та крок за кроком прямуємо до збалансованих показників як по цінах, так і по обсягах реалізації. Це є запорукою вільного та конкурентного ринку, відповідно, має позитивний вплив на економіку України. Запрошуємо всіх бажаючих до участі у торговому процесі на УЕБ та оцінити переваги аукціонів з продажу електроенергії" - підсумував Генеральний директор ТБ "Українська енергетична біржа" Олександр Коваленко.