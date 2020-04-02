Уряд підвищує пенсійне забезпечення людей старше 80 років

На засіданні Уряду 1 квітня прийнято постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році.

Відповідним рішенням Уряду передбачено встановлення щомісячної виплати у розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, в яких розмір пенсії не перевищує 9 205 гривень, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Міністр зауважила, що такі пенсіонери отримають компенсаційну виплату в доповнення до вже встановлених статусних підвищень, надбавок до пенсій дітям війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, учасникам війни.

Крім того, встановлено найменшу пенсійну виплату на рівні 2 600 гривень (із урахуванням підвищень до пенсії) пенсіонерам старше 80 років зі страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Вже в квітні відповідну компенсацію отримають 1,5 млн пенсіонерів.