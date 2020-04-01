Українці сьогодні купують менше валюти, ніж до карантину

За другий тиждень карантину у порівнянні з початком епідемії кількість операцій купівлі валюти клієнтами банку в Приват24 знизилася на 40% і склала в середньому 6 650 угод на добу по всіх валютах, що у свою чергу, на 10% нижче показників січня-лютого 2020 року. Обсяги продажу доларів та євро з 23 по 29 березня 2020 року в середньому склали близько $2,3 млн дол на добу (в еквіваленті).

За даними ПриватБанку, в той же час кількість клієнтів, що продають валюту онлайн з 23 по 29 березня 2020 року залишилася практично незмінною у порівнянні з докарантінним періодом і склала 12 300. За другий карантинний тиждень щоденні обсяги купівлі банком у населення доларів та євро склали в еквіваленті $1,8 млн.