Найближчим часом Україна може очікувати на 4 млрд від МВФ

Розмір першого траншу Міжнародного валютного фонду в межах нової кредитної програми може скласти 4 мільярди доларів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в ефірі «Радіо НВ».

«Насправді, ми отримали офіційний лист від МВФ про те, що є всі ці умови (ухвалення банківського та земельного законів — ред.) і якщо всі ці умови будуть виконані, то одразу ж кошти надійдуть в Україну, при чому — до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько 4 мільярдів доларів», — повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що відсоткова ставка за кредитом МВФ складає 2-3% річних, тому держава зацікавлена в отриманні цих коштів. Гроші від фонду мають піти до стабілізаційного фонду держави: їх витратять на заходи щодо протидії коронавірусу.

Зазначимо, що президент Зеленський раніше повідомляв, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7-2 мільярди доларів, а розмір кредитної програми між МВФ та Україною має зрости з 5,5 мільярда доларів до 8 мільярдів доларів.

Кошти МВФ готовий перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківського закону щодо неповернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Нагадаємо, що 30 березня Верховна Рада у першому читанні ухвалила так званий «антиколомойський» законопроєкт, а у ніч на 31 березня — закон про ринок землі.