На Запоріжжі чиновників спіймали на оборудках із землею громади

Служба безпеки України викрила посадовців Запорізької міськради, які за заниженими цінами передавали у приватну власність землі громади.

Для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок залучалися юридичні особи, які не мали необхідних фахівців та дозволів. Також підбір цих «спеціалістів» здійснювався без відповідних тендерів.

За попередніми висновками експертів, унаслідок цих оборудок місцевий бюджет недоотримав понад п’ятдесят мільйонів гривень.

Проти зловмисників розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою».