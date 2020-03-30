Допомога по безробіттю буде нараховуватись з 1-го, а не з 7-го дня реєстрації у службі зайнятості

На засіданні, 29 березня 2020 року, Уряд прийняв постанову “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу”. На період дії карантину надання статусу безробітного відбуватиметься одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.

У період надзвичайної ситуації зміни до Порядку передбачають:

При наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для активного пошуку підходящої роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом 7 днів відвідувати співбесіди з роботодавцями. В цей період співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти підходящої роботи, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості.

Надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних і працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною поштою).