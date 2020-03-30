На 1 млрд грн зменшуються капітальні видатки органів центральної влади

Проєкт змін до Державного бюджету на 2020 рік, який напередодні представив Кабінет Міністрів, був включений у порядок денний позачергової сесії Верховної Ради, яка відбудеться 30 березня 2020 року.

Під час обговорення проєкту змін до Держбюджету-2020 на засіданні Погоджувальної ради був присутній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це спільний документ Уряду та профільного Комітету Верховної Ради, куди входять представники усіх політсил, і ці зміни необхідні для боротьби з COVID-19 та його наслідками.

«Бюджет, який ми сформували – це бюджет надзвичайної ситуації в умовах глобальної пандемії. В рамках цього бюджету у нас є декілька принципових позицій», – заявив очільник Уряду.

Він наголосив, що жодна гривня не буде вилучена з бюджету армії та військових. Це стосується і питання модернізації озброєнь, будівництва житла для військових, і реформи оборонно-промислового комплексу.

Крім того, Уряд ретельно переглянув всі видатки і прийняв тимчасове рішення про обмеження зарплат всім посадовцям на час боротьби з коронавірусом – 10 мінімальних зарплат, тобто сума нарахувань обмежується десятьма мінімальними зарплатами. Окрім того, на 1 млрд грн пропонується зменшити капітальні видатки органів центральної влади, на 700 млн грн – скоротити кошти на відрядження посадовців.

«Мета ухвалення цих непопулярних змін – це збільшення фінансування всіх тих, хто зараз на передовій боротьби з коронавірусною інфекцією. По-перше, мова йде про весь медичний персонал», – зазначив Прем'єр-міністр.

Додаткове фінансування буде забезпечено через Фонд боротьби з коронавірусом. Ці кошти підуть на додаткові виплати лікарям, на закупівлю апаратів ШВЛ, на маски, на костюми захисту, на тести. Загальний обсяг фонду становить 97,1 млрд грн.

Денис Шмигаль також наголосив на тому, що рішення по виплатах прийматимуться спільно з Бюджетним комітетом Парламенту.

В Держбюджеті також буде закладено 31,6 млрд грн, які підуть на вчасне забезпечення пенсіонерів виплатами, а також підвищення відповідних виплат.

Уряд також розробив низку механізмів, які мають допомогти населенню і в питанні пришвидшення виплат через втрату роботу, і допомоги по сплаті за ЖКП.

«Окремо хочу наголосити, що в рамках перегляду Держбюджету нам також вдалося забезпечити в повному обсязі значну кількість статей по підтримці економіки, по підтримці аграріїв, по підтримці дорожнього господарства. Лише на будівництво та ремонт доріг державного значення в бюджеті залишається 37,3 млрд грн, не зважаючи на складні часи», – зазначив очільник Уряду.

При цьому Денис Шмигаль заспокоїв органи місцевого самоврядування: «Попри це ми залишаємо значну кількість субвенцій у регіонах. Це і субвенції на дороги, медицину, освіту. Крім того, додаткові субвенції в регіони можуть бути перерозподілені в рамках Фонду боротьби з коронавірусом».

Також Уряд обов’язково планує розробити нові механізми підтримки малого і середнього бізнесу, а також державних комунальних підприємств. Для цього буде розроблений окремий законопроект.