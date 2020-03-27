Кількість покупців на торгах необробленою деревиною збільшилася вдвічі

26 березня товарна біржа "Українська енергетична біржа" провела аукціон з використанням електронної торгової системи з продажу необробленої деревини заготівлі ІІ кварталу 2020 року лісовими господарствами Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства. Традиційно на продаж виставляли лісоматеріали як хвойних, так і листяних порід різної довжини та діаметра. Загалом понад півтори тисячі лотів.

Вартість хвойних порід зростала навіть на 30 кроків (за умовами аукціону один крок – 12 грн за кубометр). Та традиційно найбільшою популярністю користувалися листяні породи. Зокрема, дуб. На нього ціну піднімали на 40 кроків і вище. При тому, що крок на листяні породи значно більший – 60 грн за кубометр.

За результатами торгів учасники сплатять за деревину понад 75 млн грн. А це більше, ніж удвічі від того, що виручили у минулому кварталі. Хоча варто додати, що й учасників аукціонів було удвічі більше, ніж зазвичай.

"На збільшення кількості учасників на торгах вплинув той фактор, що введено заборону на укладання прямих договорів. Це дало поштовх до збільшення проданих об’ємів, порівняно з минулими торгами, та вихід на електронні аукціони нових гравців, не зважаючи на складну ситуацію в країні в цілому. Також запрошуємо всіх учасників на додаткові торги, які плануємо проводити щотижня," – підсумував генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.