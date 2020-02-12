В Україні хочуть посилити боротьбу з контрабандою та нелегальним ринком тютюну

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав керівників правоохоронних органів, податкової та митної служб запровадити спільні механізми боротьби з контрабандою та нелегальним ринком тютюнових виробів. Про це очільник СБ України заявив під час координаційної наради з проблемних питань тютюнового ринку України, яка відбулася 11 лютого за ініціативи СБУ.

«За свідченням експертів, обсяг нелегального ринку тютюну становить приблизно 7% від загального. Торік бюджет недоотримав 5 мільярдів гривень через несплачені податки. За цією цифрою стоять нереалізовані можливості для громадян – нові дороги, лікарні, дитячі садки… Це також середня місячна пенсія для більше ніж 1 мільйона 600 тисяч українських пенсіонерів», ‒ зазначив Іван Баканов.

За його словами, досвід СБУ свідчить, що в наявних умовах можна протистояти проявам нелегального ринку. Так, лише за минулий рік Служба вилучила 10 мільйонів пачок цигарок та 91 тонну сировини для їх виготовлення. Спецслужба провела низку масштабних операцій, зокрема, заблокувала діяльність великого злочинного угруповання і вилучила найбільшу за всю історію незалежності контрабандну партію тютюну вартістю понад 120 млн грн.

Учасники наради також обговорили проблему несплати ПДВ та роздрібного 5% акцизу з продажу тютюнових виробів, який майже на 50% знаходиться в тіні, через це держава недоотримує мільярди гривень щороку. Голова СБУ закликав вдосконалити законодавство та посилити контроль у сфері роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами, щоб унеможливити подальше ухиляння від сплати податків та нелегальний експорт цигарок.

Іван Баканов також звернув увагу державних органів та виробників тютюнових виробів на необхідності впровадження ефективного контролю за переміщенням підакцизної продукції на внутрішньому ринку.

«Роботу з цього напрямку потрібно покращити. По-перше, втілити у життя Концепцію «Електронна акцизна марка». Мова йде про впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів. По-друге, слід ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних товарів, аби спіймані злочинці несли покарання, а не гуляли на свободі після сплати штрафів», ‒ додав очільник СБУ.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Паноіотіді, голова Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови Державної митної служби Роберт Зелді, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, генеральний директор асоціації «Укртютюн» та представники бізнес-середовища.