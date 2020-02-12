СБУ прикрила енергетичні оборудки на понад 2,8 мільярда гривень

Служба безпеки України попередила протиправну оборудку, яка створила передумови до дестабілізації функціонування об’єкта критичної інфраструктури Об’єднаної енергетичної системи держави.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом липня - грудня 2019 року представники компаній-постачальників універсальних послуг надавали до держпідприємства «Гарантований покупець» недостовірні дані. Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, яку постачали за пільговими цінами.

Отриманий «надлишок» дешевої електроенергії постачальники реалізовували підприємцям за ринковою вартістю. Протиправний механізм дозволив отримати їм надприбутки через завдання збитків ДП «Гарантований покупець» у розмірі понад 2,8 мільярда гривень.

У результаті оперативного реагування Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і Міністерством енергетики та захисту довкілля України протиправний механізм заблоковано. Наразі постачальники повністю визнали суму претензій та розпочали відшкодування збитків ДП«Гарантований покупець».