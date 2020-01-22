Євросоюз готовий надати Україні ще один транш у 500 млн євро

Євросоюз може виділити Україні транш на суму 500 млн євро вже в лютому 2020 року. Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Цілком можливо, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України в розмірі 500 млн євро може бути виділений в лютому. Перший транш був виданий в листопаді 2018 року", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, допомога надається у вигляді кредиту. У листопаді 2018 року Україна отримала від ЄС 500 млн євро під 1,25% річних, які пішли на проведення реформ в податковому та енергетичному секторах, а також соціальної політики і корпоративного управління на держпідприємствах. Гроші необхідно буде повернути до квітня 2033 року.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Україна до 2023 року завершить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. За її словами, уряд продовжує переговори з місією МВФ про програму кредитування, яка дозволить реалізувати масу реформ, приватизацію, концесію та інші.