Волиньгаз оштрафували на 13 млн гривень

АМКУ оштрафував 16 облгазів групи РГК (яку пов’язують з Д. Фірташем) на 278 млн. грн. за неправомірні донарахування побутовим споживачам об’ємів використаного природного газу та зобов’язав порушників здійснити перерахунок за минулий рік, - написав на своїй сторінці у Фейсбук голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Антимонопольний комітет України прийняв рішення у 16 справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Комітетом було встановлено, що:

Групи (до кожної входять облгаз(и) та облгаззбут) «Київоблгаз», «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Львівгаз», «Запоріжгаз», «Харківгаз», «Хмельницькгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Закарпатгаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Миколаївгаз», «Івано-Франківськгаз» в період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій.

Ці компанії з жовтня 2018 по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто, зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем на зазначеному ринку.

Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

За вказані порушення Антимонопольним комітетом накладено такі штрафи на групи:

• «Вінницягаз» - 21 млн. грн.

• «Волиньгаз» - 13 млн. грн.

• «Дніпропетровськгаз» - 34 млн. грн.

• «Житомиргаз» - 11 млн. грн.

• «Закарпатгаз» - 18 млн. грн.

• «Запоріжгаз» - 14 млн. грн.

• «Івано-Франківськгаз» - 10 млн. грн.

• «Київоблгаз» - 49 млн. грн.

• «Львівгаз» - 13 млн. грн.

• «Миколаївгаз» - 14 млн. грн.

• «Рівнегаз» - 5 млн. грн.

• «Сумигаз» - 10 млн. грн.

• «Харківгаз» - 33 млн. грн.

• «Хмельницькгаз» - 12 млн. грн.

• «Чернівцігаз» - 7 млн. грн.

• «Чернігівгаз» - 13 млн. грн.

Загальний розмір штрафів: 278 млн. грн.

Разом з цим, Антимонопольним комітетом України зобов’язано відповідачів:

- припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

- усунути наслідки порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом здійснення перерахунку побутовим споживачам у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на підставі даних лічильника природного газу, починаючи з жовтня 2018 року.