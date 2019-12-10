Як розрахуватися за борг в банку, якщо немає грошей

При настанні фінансових труднощів не варто «ховати голову в пісок», сподіваючись, що проблеми якось оминуть вас самі по собі. В будь якому випадку, повертати борг колись доведеться, шанси на альтернативний розвиток подій мінімальні. Тому не ігноруйте повідомлення, дзвінки та листи (паперові та онлайн), завжди йдіть на контакт зі співробітниками фінансового закладу. Існує кілька способів віддати борг, не отримуючи суворих санкцій за його несплату чи несвоєчасне повернення. Про них і піде мова далі.

Як погасити кредит: реструктуризація чи відстрочка боргу

Коли ви не можете вчасно повернути кредит, а час настав, зверніться до фінансової установи і спробуйте змінити умови кредитування. Краще звернутися до того, як кредитор почне вимагати повернення. Зробити це можна і онлайн. Кредитори нерідко готові йти назустріч добропорядним клієнтам і можуть запропонувати кілька шляхів вирішення проблеми:

кредитні канікули;

реструктуризація боргу;

рефінансування.

Якщо банк згоден надати кредитні канікули, ви зможете відтермінувати момент, до якого потрібно віддати кредит. Умови обговорюються індивідуально, зазвичай банк пропонує протягом певного періоду вносити лише відсотки, нараховані за користування кредитом. За цей час можна знайти нові джерела заробітку грошей, після чого продовжити віддавати борг в звичайному режимі. Пролонгація в МФО доступна онлайн, а от банківський заклад краще відвідати особисто.

Реструктуризація кредиту дозволяє змінити термін та умови позики. Подовження кредитування, наприклад, з року до двох, зменшує розмір щомісячного платежу майже вдвічі. Повертати гроші доведеться довше, з переплатою по відсотках, але це краще, ніж сплачувати пені. Попередньо дізнатися, чи пропонує установа таку послугу, краще онлайн.

Де взяти гроші на погашення кредиту

Третій варіант – рефінансування, здійснене в іншій установі. Якщо ваш банк не хоче йти назустріч і вимагає повернути гроші своєчасно, можна оформити позику в іншій установі та спрямувати гроші з неї на погашення попередньої заборгованості.

Деякі кредитні організації готові надати гроші навіть онлайн. Ви можете звернутися в такий заклад і позичити до 10-30 тис. грн, а іноді і більше. Подібний пошук кредиторів онлайн доступний на сайті Kredits Online. Тут зібрані пропозиції МФО, які готові надати кредит онлайн для рефінансування попереднього. Новий позикодавець може запропонувати більш гнучкі умови, наприклад, збільшивши термін, і тим самим зменшить тиск на сімейний бюджет.

Що робити, якщо кредитор не йде назустріч

У випадку, коли банк не пропонує шляхів вирішення питання, вимагає гроші та нараховує штрафи і пені, можна не чекати, а самому звертатися до суду. При наявності поважної причини (хвороба, звільнення з роботи не по вині працівника, стихійне лихо і т. д) закон стане на сторону позичальника і визнає нарахування пені незаконним.

Іноді після того, як кредитор розуміє, що кредит швидко не повернуть, відбувається передача або продаж боргу колекторам. Вони нерідко вимагають віддати гроші, перевищуючи повноваження. В цьому випадку краще звернутися до суду, записавши на диктофон та відео спілкування з ними. Не забудьте чітко попередити, що ведеться запис, та запитати, хто і чому вас турбує, аби матеріали не можна було визнати такими, що отримані незаконно.

Якщо колектори не хочуть представлятися, але погрожують, нагадайте їм, що за законом такі дії можуть кваліфікуватися за частиною 2 статті 189 ККУ. Покарання за вимагання, вчинене групою осіб за змовою, або з використанням службового становища, складає до 7 років позбавлення волі. Тому, якщо вам погрожують, тиснуть, вимагають віддати борг, це є підставою для звернення до правоохоронців, і таку можливість не варто ігнорувати.

Побачивши, що повернути кредит не вдається, банк може подати позов до суду про його примусове стягнення. Несплата боргів по звичайному кредиту без застави не є підставою для примусового відчуження майна. Лише у випадку, ухвалення судового рішення про стягнення заборгованості, майно боржника може бути описане та арештоване судовими виконавцями, як того вимагає кредитор. Але і при такому сценарії розвитку подій, забрати квартиру через борги в кількадесят тисяч гривень ніхто не може.

В законах України немає кримінальної статті за несплату кредиту. Щоб визнати дії боржника шахрайськими, кредит має бути отриманий з поданням завідомо неправдивої інформації (наприклад, підробленої довідки про доходи) та без мети повернення грошей. Якщо ж вносили своєчасно регулярні платежі, коли мали гроші, то підстав вбачати в діях шахрайства немає.

Найгірше, що може відбутися з позичальником – суд ухвалить примусове стягнення боргу шляхом конфіскації якихось цінностей або щомісячного відрахування частини доходів, до повного погашення кредиту. Це стосується як банківських позик, так і взятих онлайн в МФО.