Селяни проти земельної реформи

На головних автомагістралях України розпочались акції протесту проти земельної реформи. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Як повідомляється, на ділянці траси Київ - Одеса у районі села Демидівка декілька сотень аграріїв з Любашівського, Савранського, Балтського, Ананьївського та Ширяївського районів вийшли на протестну акцію через земельну реформу. Місцеві вивели на узбіччя великогабаритну техніку. Таким чином люди намагаються привернути увагу керівництва держави.

Аграрій Олександр Андрусік зазначив, що протестувальники вимагають, щоб відтермінували законопроекти, які стосуються землі і провели всенародний земельний референдум.

"Ми неодноразово виходили з такими акціями, пропонуємо декілька варіантів свого бачення – нас ніхто не чує. Хочуть продавати тільки іноземцям. У законопроекті чітко прописано – більше 200 тис. га землі в одні руки. Кому? Навіщо? Як ми думаємо про наших малих сільгоспвиробників? Кредити недоступні, люди виїжджають на ту ж полуницю у Польщу. Що ми маємо зробити для того, щоб ці люди не виїжджали з України? Можливо, продумати норми, щоб кожен зміг купити якийсь клаптик землі, на ньому працювати, звідси не виїжджати. Якщо наш уряд думає, що ми швидко продамо землю і у нас будуть великі гроші – вони помиляються. До цього треба поставитися розумно, зважено, не забувати, що у нас війна", - зазначив Андрусік.

"Кілька хвилин тому протестувальники вийшли на трасу Київ - Одеса і буквально заблокували рух. Учасники акції кажуть, що вони проти земельної реформи і будь-якого продажу землі. Вони вимагають від влади скасувати законопроект. Про строки акції не повідомляють, втім тут вже почалися затори. Час від часу чути невдоволені сигнали водіїв", - додав кореспондент.