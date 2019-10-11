Українські родини мають витрачати менше коштів на сплату комунальних тарифів – Президент

Одним із завдань української влади є зменшення частки доходів, яку українські родини витрачають на сплату тарифів на комунальні послуги, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб були ринкові ціни (на газ для населення. – Ред.). Для нашої країни – це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання. Я говорив з Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялися: якщо ми відкриємо ринок і якщо у нас будуть ринкові ціни, відсоток на сплату комунальних тарифів від доходу сім’ї повинен зменшитися. І це ми гарантуємо людям», – сказав Глава держави під час прес-марафону.

Володимир Зеленський зазначив, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися.

«Людина ніколи не платитиме 50-80% від свого доходу чи доходу сім’ї за «комуналку». Ми працюємо над деякими речами, щоб тарифи зменшилися», – наголосив Президент.