Найближчим часом підвищення тарифів на опалення для населення не планується

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на опалення для населення уряд не ухвалював. Відповідну заяву прем'єр-міністр зробив під час засідання уряду.

"Дивіться, рішення щодо цього (підвищення тарифів, - ред.) ухвалює, по-перше, не лише уряд. По-друге, коли ми підійдемо до ухвалення цього рішення, дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус, так. Ми прагнемо зробити так, щоби тариф не збільшувався, ми все для цього робимо, але не все від нас залежить... Єдине, що я можу точно сказати, що сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не ухвалювалося. І уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувалися тарифи", - зазначив прем'єр.

Гончарук також зазначив, що розраховує на успішне завершення тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу до кінця 2019 року.

"Переговори триватимуть, і гадаю, вони триватимуть ще кілька місяців. Ми, звісно, розраховуємо, що переговори успішно завершаться цьогоріч. Але як воно вийде - подивимося", - сказав Гончарук.

Також він додав, що важливо отримати новий довгостроковий договір, тому що Україна і газотранспортна система починають працювати за європейськими правилами.

"Ми ставимо собі на меті укладення нового довгострокового контракту, позаяк продовження контракту на рік за нинішніми правилами нам просто не підходить", - додав міністр.

Раніше прем'єр заявляв, що Україна накопичила необхідні резерви газу в підземних сховищах та готова до початку опалювального сезону.