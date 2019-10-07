З 1 січня 2021 року працюватиме єдиний рахунок для сплати податків

4 жовтня Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1049 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та законопроект №1051 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Законопроекти запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне з 1 січня 2021 року.

У чому суть?

Єдиний рахунок – це рахунок Державної податкової служби (ДПС), відкритий у Казначействі, який платник податків може використовувати для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Податкова.

Через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату, а також податковий борг за такими податками.

Проте єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування. Єдиний рахунок також не можна буде використати для сплати частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їхніми об’єднаннями.

Для того щоб відкрити єдиний рахунок, платник податків зможе подати заявку до Податкової служби через свій електронний кабінет. Використовувати рахунок можна буде вже на наступний день після подання заявки. Припинити використання – не раніше 1 січня наступного року.

Як функціонуватиме єдиний рахунок?

Платник податків подає на виконання до банку, в якому він обслуговується, розрахунковий документ про перерахування на єдиний рахунок відповідної суми коштів. Податкова служба формує необхідні реєстри, із зазначенням усієї потрібної інформації, зокрема платіжних реквізитів отримувачів коштів, та надсилає їх Казначейству.

Казначейство, виходячи з отриманих від ДПС реєстрів, розподіляє кошти платників податків між бюджетами та державними цільовими фондами. При цьому платник податків матиме змогу ознайомитись у своєму електронному кабінеті з реєстром, який ДПС сформувало по його платежах та надіслало Казначейству для розподілу, а також визначити напрямок використання сум помилково або надміру сплачених ним коштів.

Які переваги надає єдиний рахунок?

Основна мета ухвалених законопроектів – спростити процедуру сплати податків і зборів та єдиного соціального внеску.

Завдяки єдиному рахунку платники податків витрачатимуть менше свого часу на формування платіжних доручень. Крім того, вони матимуть змогу самостійно, в автоматичному режимі, визначати напрямок використання сум помилково або надміру сплачених ними коштів.

Для платників, які користуватимуться єдиним рахунком, обов’язок зі сплати податків та зборів вважатиметься виконаним з моменту подання ними до банку, в якому вони обслуговуються, розрахункових документів про перерахування на такий рахунок відповідних коштів.