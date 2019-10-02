Стало відомо, що отримають громади від видобутку бурштину
Уряд схвалив законопроекти, що врегулюють питання видобутку бурштину.
Відповідно до нових норм закону буде впроваджено тимчасовий мораторій на вивезення необробленого бурштину за кордон. Більше того, усі земельні питання з доступу до покладів бурштину будуть врегульовані, а низка дублюючих та архаїчних погоджень, такі як гірничий відвід, дозвіл на зняття родючого шару – ліквідовані.
Однак за недотримання вимог рекультивації землі буде введено сувору відповідальність: за незаконне видобування корисних копалин – кримінальну, а за порушення встановлених законодавством обов’язкових вимог щодо видобутку корисних копалин – адміністративну.
За новими правилами буде запроваджено єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні. Крім того, буде знижено ставку рентної плати за видобування бурштину з 25% до 15%. Більше того, 30% рентної плати спрямовуватимуть на користь місцевих громад (ОТГ).