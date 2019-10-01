Виробників змусять контролювати та фінансувати утилізацію тари

Законопроект «Про упаковку та відходи упаковки» має бути винесено на розгляд Парламенту якнайшвидше. Це стане першим кроком у реалізації Національного плану та Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Про це сказала Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час київського муніципального Форуму з питань поводження з побутовими відходами.

«В Україні питання роздільного збирання побутових відходів наразі не повсюдне лише через те, що не має інструмента фінансування цих заходів. Звичайно, треба починати з себе, але роздільний збір усе ж таки має запроваджуватись не на волонтерстві, а на законах і чітких вимогах до виробників товарної продукції в упаковці. З щорічним доведенням показників, скільки у відсотках, кілограмах чи тонах має бути тої чи іншої упаковки передано на утилізацію чи переробку. Держава в кожному випадку має контролювати дотримання цих показників. Саме розширена відповідальність виробника повинна запрацювати в Україні негайно», – наголосила вона.

Міністр зауважила, що розширена відповідальність виробника – це додаткові кошти, які виробник вітчизняної і іноземної товарної продукції в упаковці повинен спрямувати на організацію роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах.

«Це буде першим кроком, який зрушить справу з мертвої точки. Я сподіваюсь, що політична воля буде і в Парламенті, і в суспільстві для того, щоб ми перейшли до системи роздільного збирання побутових відходів», — сказала Альона Бабак.