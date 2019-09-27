Де можна отримати кредит в Україні?

Необхідність взяти гроші в займ сьогодні актуальна як ніколи. Українці не обтяжені великими статками й ситуації, пов’язані з витратою грошей навіть від 1000 грн, часто застають зненацька. Хтось має можливість звернутися за допомогою до родичів або друзів. Але більшість змушена шукати фінансову підтримку на стороні. В Україні система кредитних послуг розвинута належним чином, що дає можливість вибору, де взяти кредит. Є можливість вибрати із 3-х варіантів - банки, ломбарди та мікрофінансові організації МФО.

Банківське кредитування

Банківські установи давно втратили свою першість на фінансовому ринку України. Вони зберегли домінування в сегменті кредитування бізнесу та програм фінансування на зразок позик на покупку авто або житла.

Таким чином, серед переваг банківських кредитів:

видача великих сум;

можливість надавати позику на тривалий період;

варіативність фінансових послуг;

видача позик у валюті.

Однак недоліки банківських займів також цілком відчутні:

бюрократія та тривалість процесу видачі;

отримання позики тільки офлайн;

скрупульозність перевірки платоспроможності клієнта;

неможливість взяти позику з поганою кредитною історією.

Можна зробити висновок, що банки цілком і повністю сконцентрувалися на кредитуванні великих клієнтів, віддавши швидкі споживчі кредити іншим фінустановам.

Позики від ломбардів

Ломбарди здатні видавати досить великі позики, вони не перевіряють платоспроможність позичальника, чим вигідно відрізняються від банківського сектора.

Але суть у тому, що ломбарди беруть заставу. Завжди! Крім того, оцінка вартості застави зазвичай занижена, що дає привід говорити про кабальні умови для клієнта.

Загалом, кредитами від ломбардів зазвичай користуються ті, кому терміново потрібні чималі гроші, а звернутися в банк з тих чи інших причин не представляється можливим.

Швидкі кредити МФО

Еталоном споживчого кредитування сьогодні визнані українські МФО. Серед переваг позик від фінансових компаній відзначають:

оформлення кредиту онлайн;

оперативність отримання;

мінімальні вимоги;

максимальну доступність.

Для отримання кредиту МФО досить бути повнолітнім громадянином України від 18 років, мати можливість надати паспорт та ІПН, та володіти банківською картою.