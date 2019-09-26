ПриватБанк запустив першу у світі технологію безконтактного кредитування за допомогою смартфонів

ПриватБанк запустив нову для українського та глобального банківського ринку технологію миттєвого оформлення кредитних договорів розстрочки в безконтактних цифрових гаманцях Apple Pay та Google Pay. Про це повідомив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євген Васильцов.

За його словами, оформлення кредиту під час оплати за товар смартфоном відбувається так само миттєво та безконтактно, як і оплата власними коштами. А оплатити в розстрочку покупки можна в будь-якій торговельній точці, в якій встановлено POS-термінал ПриватБанку.

«ПриватБанк став першим українським банком, клієнти якого змогли користуватися цифровими гаманцями для оплати покупок смартфоном. Тепер ми стали першим банком у світі, який додав у цифровий гаманець функцію оформлення розстрочки одним тапом смартфону», – зазначив Євген Васильцов.

Для оплати смартфоном покупки в розстрочку достатньо, щоб касир вибрав відповідне меню термінала. Для активації сервісу безконтактного кредитування перед купівлею потрібно встановити в цифровому гаманці за замовчуванням картку «Універсальна». Програма миттєвої розстрочки «Оплата частинами» ПриватБанку дозволяє купувати товари в кредит в офлайн і онлайн торгових точках за ставкою 0,01% річних.