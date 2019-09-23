Уряд обіцяє полегшення для бізнесу

Відтепер чек у телефоні стане нормою. Це захистить нас з вами як споживачів і полегшить життя підприємцям. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Сьогодні прийнято законопроект №1053-1 щодо реєстраторів розрахункових операцій. Він трохи обріс міфами й чутками. Але жодної «зради» тут немає, ми реально зацікавлені тільки у зменшенні тиску на підприємців. До речі, відповідні законопроекти Парламент ухвалив декілька днів тому», – зазначив Олексій Гончарук.

Він наголосив, що цей закон сприятиме детінізації економіки, а застосування реєстраторів розрахункових операцій стане простішим і дешевшим для підприємців.

«Усіх ФОПів заспокоюю: для I та II груп нічого не зміниться. І бабуся, яка продає на ринку гарбузи, теж жодним чином не постраждає», – запевнив Голова Уряду.

«Документ передбачає запровадження програмних РРО, які можуть використовуватись одночасно або замість класичного РРО. Ви маєте вибір. При цьому програмні РРО не потребуватимуть реєстрації у жодних Державних реєстрах», – підкреслив Прем’єр-міністр.