Зеленський: Купувати і продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії

Президент України Володимир Зеленський виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.

Під час виступу на конференції щодо реформи управління земельними відносинами «Земля як фактор розвитку українського села» Глава держави наголосив, що питання продажу землі є дуже чутливим, тому потребує широкого публічного обговорення. Зокрема для того, щоб було знайдено оптимальні та збалансовані рішення в моделі відкритого ринку землі.

«Декілька важливих моментів, на яких я хочу наголосити. Перше і основне: земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня. Земля – це власність громадян», – заявив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що список країн, де немає ринку землі, всім відомий: Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго та Україна. «Якою країною ми з вами хочемо бути?» – додав він.

«У ХХІ сторіччі питання права власності громадян на землю є риторичним. Завдання у нас лише одне: знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці. Для цього ми тут сьогодні й зібралися. Ми знайдемо цю модель, я впевнений у цьому», – резюмував Володимир Зеленський.