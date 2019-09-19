Уряд обіцяє фермерам дешеві кредити на придбання землі
Уряд усвідомлює, що великі іноземні компанії та агрохолдинги мають дешевший ресурс, ніж малі фермери.
Уряд частково компенсуватиме фермерам відсоткову ставку за кредитами, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими агрохолдингами.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з аграріями.
За словами Гончарука, уряд усвідомлює, що великі іноземні компанії та агрохолдинги мають дешевший ресурс, ніж малі фермери, інформує "Економічна правда".
"Тому за цей рік нам треба зробити дві важливі речі: попрацювати, щоб ставка за кредитами стала значно меншою. І ми для цього вже працюємо з НБУ. Лише з початку роботи уряду НБУ знизив ставку рефінансування на 0,5% і наступного разу він продовжить таку саму логіку дій. Я розраховую, що наступного року кредитування в гривні буде 11-12% річних", - заявив Гончарук.
"Ми подивимося, скільки реально коштуватиме ресурс для великої компанії, що має можливість залучати фінансування за кордоном, оцінимо цей відсоток і надамо на цих самих умовах фермеру компенсацію відсоткової ставки до такого ж самого розміру, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими компаніями", - додав прем’єр.
"Якщо ці інструменти не запрацюють, ринок землі не зможе бути запущений, тому за цей рік ми точно маємо зробити 2 речі: надати можливість купувати землю, надати фінансовий ресурс середнім і малим господарствам, щоб вони могли це реалізувати. Якщо цього не зробити, то необхідного ефекту економічного зростання не буде. Ми розраховуємо, що в результаті запуску ринку українська економіка зростатиме ще на 2%", - розповів голова уряду.
Крім того, Кабмін планує посилити Антимонопольний комітет для уникнення монополізації землі.
"Існують антимонопольні умови, коли в одних руках не може бути сконцентровано шмат землі 15% на рівні області і 0,5% на рівні країни", - заявив Гончарук.
Він додав, що до кінця вересня уряд планує повністю змінити керівництво Держгеокадастру.