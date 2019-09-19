Уряд обіцяє забезпечити субсидіантів коштами

У проекті бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг.

Про це заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про зменшення видатків на субсидії, що нібито призведе до скорочення кількості одержувачів у новому опалювальному сезоні. Міністр Юлія Соколовська зауважила, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів.

За словами Міністра, видатки на субсидії переглянуто вже в цьому році, і наразі у Держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо. «Тобто фактично ніякого «скорочення» немає. Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій!» – підкреслила Юлія Соколовська.

«Якщо порівнювати із цифрами, включеними у бюджет на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн – справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам. Тому ще раз підкреслюю: «скорочення» видатків не призведе до скорочення одержувачів!» – наголосила Юлія Соколовська.