Fitch підвищило рейтинг України

Кредитне рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.

Кредитне агентство Fitch зазначає, що Україна продемонструвала можливість вчасно отримати доступ до зовнішнього фінансування державного бюджету, покращивши макроекономічну стабільність та зменшивши державний борг, в той час як скорочення виборчого періоду зменшило політичну невизначеність. Fitch прогнозує подальші позитивні зрушення в кредитоспроможності держави, зважаючи на очікування в продовженні макроекономічної політики та зобов’язання нового уряду проводити структурні реформи та взаємодіяти з міжнародними фінансовими організаціями.

У звіті агентства йдеться про те, що дуже велика популярність Президента Володимира Зеленського та контроль уряду та парламенту з боку його партії надає уряду унікально сильну позицію для просування своєї політики, орієнтованої на реформи. Нещодавно сформований уряд при Прем'єр-міністрові Олексії Гончаруку включає технократичних, прозахідних та орієнтованих на реформи міністрів. Fitch відзначає, що Міністр фінансів України Оксана Маркарова, залишаючись на своїй посаді, підтримує продовження політики, що спрямована на зменшення макроекономічних дисбалансів та покращення макроекономічної стабільності.

Аналітики агентства відзначили, що висока ймовірність продовження участі України в програмі МВФ сприятиме доступу до офіційного та ринкового фінансування, які необхідні для виконання великих виплат по державному боргу у 2020-2021 роках та слугуватиме основою для політик та реформ, які допоможуть у подальшому економічному зростанні.

Основними факторами, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу в майбутньому, є наступними:

- підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування;

- вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;

- перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;

- подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.

Більш детальна інформація про підвищення рейтингу на сайті агентства Fitch Rating