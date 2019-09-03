Зеленський: До 1 грудня 2019 року потрібно ухвалити закон про ринок землі

Відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.

До 1 жовтня 2019 року Кабмін має розробити та внести на розгляд ВРУ законопроект про ринок землі сільськогосподарського призначення, а також скасувати мораторій на її продаж.

«Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не забиратиме землю. Це – дуже важливо. Модель земельної реформи спрямована на розвиток українського фермерства та насамперед інтересів дрібного власника», – наголосив він.

До 1 грудня 2019 року потрібно ухвалити закон про ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж, а до 1 січня 2021 року – навести 100% інформацію про земельні ділянки в Державному земельному кадастрі.