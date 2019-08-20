В Україні хочуть запровадити інститут стукачів

Механізми захисту та заохочення викривачів корупції були темою обговорення з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів України у сфері боротьби з корупцією, яке відбулося в Офісі Президента 19 серпня. Ініціював обговорення заступник керівника Офісу Глави держави Руслан Рябошапка.

«Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування для викривання топ-корупціонерів», – повідомив Руслан Рябошапка.

Так, проекти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

«Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів», – додав заступник керівника Офісу Президента.

Відповідні законопроекти, підготовлені з урахуванням передвиборчих зобов’язань Володимира Зеленського, будуть внесені Президентом України як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України.