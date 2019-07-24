Як із розстрочкою збуваються мрії про нову квартиру: розповідаємо на прикладі ЖК Грінвіль Парк

Грінвіль Парк форум Київ

Хто ж не мріє про власну квартиру у гарній, затишній місцевості, та ще й з ремонтом своєї мрії? Адже в орендованому житлі, нехай і в кращому районі, не завжди можна все облаштувати так, як хотілося б. Добре, що так тішать сучасні варіанти розстрочки від забудовників, пропонуючи можливість не накопичувати роками кошти на власне житло, а вносити оплату частинами поетапно та без великих відсотків. Завдяки цьому інвестори, які вже звикли до певного рівня комфорту, можуть покращити свої умови проживання без стресу і надмірної заощадливості. В чому переваги квартири на виплату перед кредитом (іпотекою), а також, які умови розстрочки пропонує забудовник Грінвіль на новобудову Greenville Park у Києві, ми дізналися у представників самих девелоперів. Розглянемо ці питання детальніше.

Комфортна розстрочка: можливість не змінювати звичний спосіб життя

Той, хто звик до певного статусу, не за чутками знає: економія - не найкращий спосіб покращити своє життя, навіть коли йдеться про розширення та вдосконалення умов проживання. Саме тому, такий варіант виплати за нову квартиру, як розстрочка, ідеально підходить для тих, хто не бажає змінювати звичний спосіб життя. Окрім того, на відміну від банківської іпотеки, у випадку розстрочки ви ще й не переплачуєте. Забудовник Грінвілль взяв до уваги відгуки тих, хто має намір придбати житло в його новобудовах, і створив відмінні умови для майбутніх інвесторів, як для тих, хто купує зі 100%-ю оплатою, так і для тих, хто надає перевагу частковій оплаті з першим внеском.

І ці умови варті Вашої уваги, адже ЖК Грінвіль Парк - ідеальне місце для гармонійного життя у центрі столиці з територією, що цілодобово охороняється, зручним паркінгом та продуманою інфраструктурою.

І все це можна отримати, не маючи на руках одразу усієї суми на житло, тому що забудовник Грінвіль у Києві пропонує можливість першого внеску у розмірі 30%, 50%, 75% вартості квартири, із розстрочкою на 12, 24 та 30 місяців.

Таким чином, більше не потрібно економити та чекати ще декілька років, аби накопичити на 100%-ву оплату квартири у центрі. Тим паче, завжди є ризик, що вашу омріяну квартиру хтось придбає раніше, враховуючи досить лояльні ціни та позитивні відгуки про Грінвіль. Уже зараз можна оформити розстрочку на квартиру з найбільш зручним для Вас плануванням, а виплачувати - з комфортним для Вас (покупців та інвесторів) способом.

Розстрочка вигідніша за іпотеку

Головна перевага розстрочки перед іпотечним кредитуванням полягає у відсутності захмарної ставки за відсотками. Купуючи таким чином житло, ви не сплачуєте комісію за послуги банку та численні приховані платежі.

До того ж, на форумах відмічають, що Грінвіль Парк у Києві пропонує настільки комфортну розстрочку, що вона стає одним із факторів, які серйозно впливають на рішення про купівлю, у той час, як з іпотекою потенційні інвестори могли б переплатити приблизно 70% вартості квартири.

Економія часу

Якщо для отримання кредиту на житло вам потрібно зібрати велику кількість документів, а сама процедура затягується на невизначений період часу, то розстрочка оформлюється в момент купівлі, а все, що для неї потрібно - паспорт та ідентифікаційний код інвестора. Вам, напевне, є, куди витратити свій час та зайнятися більш корисними справами, аніж збирати документи в різних інстанціях.

Не втрачайте можливість жити в омріяній квартирі

У відгуках про Greenville Park вже помітили головну ідею забудовника - “жити в гармонії”. Саме гармонійне поєднання роботи та відпочинку на території ЖК стає можливим завдяки наявності бізнес-зони, 2 спортивних та 6 дитячих майданчиків, лоббі-бару, салону краси. Паркова зона створює затишок та гармонію настільки, що забуваєш , що ЖК знаходиться в самому серці мегаполісу. У відгуках про Грінвіль у Києві також оцінили наявність лаунж-тераси із зоною барбекю на даху будинку. Тільки уявіть, який гарний захід сонця можна спостерігати, або ж займатися йогою на світанку.

Серед усіх можливих на сьогодні способів стати власником квартири, розстрочка - дійсно найбільш вигідна, адже дозволяє уникнути втручання у банківські схеми та не дає переплачувати відсотки за іпотекою. Серед забудовників Києва, ціни Грінвіль відповідають отриманому комфорту, а умови виплати роблять мрію про власне житло реальністю. Вам залишається швидше зважитися та зробити перший внесок - і ось ви вже снідаєте на кухні своєї мрії з тотальним відчуттям щастя.