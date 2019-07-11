Зарплата всіх освітян зросте від 20% до 70% вже 2020 року

Реформа оплати праці передбачає збільшення оплати праці для всіх освітян від 20 до 70% вже наступного року, а також поетапне продовження підвищення зарплати для них до 2023 року. Відповідну постанову було прийнято 10 липня 2019 року, на засіданні Уряду.

Особливий акцент буде зроблено на підвищення оплати праці молодих вчителів, дошкільників та майстрів виробничого навчання у закладах профосвіти.

«Ми створимо окремі умови оплати праці, які більше віддзеркалюють потреби освітньої системи в Україні. Керуючись цією метою та Законом «Про освіту», що був прийнятий 2017 року, ми вирішили прив’язку зробити для оплати праці вчителів до прожиткового мінімуму, який змінюється та віддзеркалює економічну ситуацію в країні», – пояснила міністр освіти Лілія Гриневич.

Вона підкреслила, що в прикінцевих положеннях Закону «Про освіту» зазначено, що до 2023 року найменший посадовий оклад освітян має зрости до 4 прожиткових мінімумів.

Зміна системи оплати праці передбачає порічний план впровадження з 2020 до 2023 року.

Цьогоріч мінімальний посадовий оклад складає 1,73 від прожиткового мінімуму.

За правилами нової системи оплати праці освітян, 2020 року цей оклад становитиме 2,5 прожиткових мінімумів, 2021-го буде на рівні 3,0 прожиткових мінімумів, 2022-го – 3,5, з січня 2023 року – 4,0 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

При цьому кожна наступна категорія педпрацівників зростатиме на 10%, порівнюючи з попередньою.

Замість 25 тарифних розрядів усі освітяни та науковці оплачуватимуться з огляду на те, до якої групи та підгрупи нової системи вони належать. Так, передбачено 3 основні категорії:

категорія педпрацівники має 7 підгруп;

категорія науково-педагогічні працівники – 5 підгруп;

наукові працівники – 4 підгрупи.

Міністр окремо представила, як зросте заробітна плата освітян від позашкілля до досвідченого вчителя, а також наголосила, що реформа стосується всіх працівників сфери освіти і науки.

Так, молодий вихователь дитсадка, який сьогодні окрім окладу ще має надбавку за престижність 10%, отримує в платіжці щомісяця нараховану мінімальну заробітну плату 4 тис. 173 грн.

2020 року дошкільник, отримуючи лише оклад без надбавок, які можна дати чи ні, отримуватиме 6 тис. 369 грн. Тобто зростання на 52,6%.

При цьому тіло посадового окладу зростає на 68,3%.

Суттєво зросте й зарплата досвідченого вихователя дитсадка. Він сьогодні зі стажем 21 рік, за що передбачена обов’язкова доплата в 30%, з надбавкою за престижність 10% отримує в платіжці 6 тис. 509 грн щомісяця.

У результаті реформи вже наступного року досвідчений вихователь з такою ж надбавкою за стаж до посадового окладу отримуватиме 9 тис. 100 грн в платіжку. Зростання на 39,8% (посадовий оклад зросте більш ніж на 40%).

Ще однією з найменш оплачуваних категорій є молоді вчителі. Зараз такий вчитель, якщо в нього є 10% за престижність, а також 20% за перевірку зошитів, отримує 5 тис. 410 грн.

Наступного року, завдяки пропонованій реформі, місячна зарплата такого вчителя, без коштів на оздоровлення та 13-ї зарплати, становитиме 7 тис. 643 грн. Це на 41,3% більше, ніж зараз.

Заробітна плата досвідчених вчителів, які отримують надбавку за вислугу років 30%, також зросте.

Зараз, отримуючи оклад, 30% надбавки за стаж, 10% – за престижність та 20 – % за перевірку зошитів, щомісяця такий вчитель в платіжці отримує 8 тис. 182 грн.

Отже, 2020 року з надбавкою за стаж та зошити, вчитель вищої категорії отримуватиме 10 тис. 500 грн. Зростання 28,3%.

«Ми зараз також на порозі реформи професійної освіти. Зокрема, сьогодні заплановано розгляд проєкту закону «Про професійну освіту». Однак ні оновлення змісту, ні модернізація освітнього середовища, ні нова гнучка система до програм у закладах профосвіти, ні навіть співпраця з роботодавцями та дуальні програми не допоможуть, якщо статус майстра виробничого навчання залишатиметься на такому низькому рівні», – повідомила Лілія Гриневич.

Так, зараз молодий майстер отримує одну із найнижчих зарплат – 4 тис. 540 грн. В цю суму входить оклад +10% за престижність, +10% за завідування майстернею.

Завдяки новому підходу до оплати праці молодий майстер вже наступного року отримає в місячній платіжці 7 тис. 700 грн (оклад, +10% за завідування майстернею). Тобто зростання на майже 70%.

Досвідчений майстер зі стажем 21 рік та завідуванням майстернею отримує в місячній платіжці 6 тис. 974 грн, тобто менше, ніж з наступного року отримуватиме молодий майстер.

У результаті зміни системи він отримуватиме вже 9 тис. 800 грн, що на 40% більше, ніж зараз.

Керівник гуртка позашкільної освіти також отримає зростання зарплати вже з наступного року. Зараз його заробітна плата на рівні мінімальної, а з наступного року буде на рівні 5781 грн. Тобто зросте на 50,3%.

«І це буде тільки оклад, освітянин більше не залежатиме від надбавок, які може платити або не платити місцева влада. Звісно, ми не обмежуємо бажання окремих місцевостей підтримати вчителя, але наше завдання, щоб сам оклад увібрав у себе більше і був достойним», – підсумувала Лілія Гриневич.

Вже з 1 вересня 2020 року ця реформа також торкнеться працівників вищої освіти та науки, і в них також зарплати зростуть від 10 до понад 60%.

З 1 вересня 2019 також буде збільшено на 10% зарплату для тих освітян, кому відповідне збільшення не зробили 1 січня 2018 року.

«Справа в тому, що 2018 року зарплата усіх педпрацівників, що оплачується з освітньої субвенції, зросла більш ніж на 20%. Решта освітян отримала збільшення лише на 10%. Зараз ми закриваємо цю різницю, і вже з 1 вересня 2019 року дошкільники, позашкілля, профосвіта (окрім вчителів, що оплачуються з субвенції. – Ред.) та фахова передвища отримає зростання на ці 10%», – розповіла Лілія Гриневич.