Судове рішення: Споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло

У понеділок, 8 липня, Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення судді Окружного адміністративного суду Євгена Аблова за позовом Юлії Тимошенко до Кабміну та Нафтогазу, інформує Судово юридична газета .

Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 роки згідно постанови КМУ №315, визнана незаконною.

Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть дуже потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, а споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло.

Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість та незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.

Суд у своєму рішенні зазначив, що постанова є нечинною з моменту її прийняття, що дає можливість суб’єкту даних правовідносин звернутися до компетентних органів або суду з вимогою про перерахунок тарифу, встановленого рішенням, яке в подальшому визнано нечинним, за весь час його дії.

Тобто рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019 набрало законної сили 08.07.2019, а відтак постанова Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758» є протиправною та нечинною з 27.04.2016.

З огляду на викладене, особи, права та охоронювані законом інтереси яких порушувались протиправним актом, що визнаний нечинним, мають право звертатись до уповноважених органів для відновлення своїх порушених прав.

Отже, з урахуванням висновків постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі №757/31606/15-ц, споживачі послуг, яким такі послуги надавалися згідно з тарифами, визначеними рішенням, яке у подальшому скасоване судом, мають право на здійснення перерахунку платежів.

Слід зазначити, що ухвалене у справі №826/9665/16 рішення слугувало підставою для прийняття Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Аблова Є.В. (головуючий у справі) від здійснення правосуддя.

Невдоволення судовим рішенням Євгена Аблова висловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.