Уряд обмежить граничну вартість тепла

Про це під час зустрічі з громадськими організаціями, активістами та молоддю в рамках візиту до Чернігівської області у вівторок сказав Міністр юстиції Павло Петренко.

«Українці мають перестати платити з власних кишень за втрати тепла під час доставки та фактично за обігрів повітря. Забезпечити модернізацію тепломереж – це обов’язок місцевої влади. Кошти на це у них є завдяки децентралізації, яку успішно провів Уряд. Тому найближчим часом Мін’юст передасть на розгляд Кабміну низку документів, які унормують тарифи. Ніхто більше не наживатиметься за рахунок громадян», – наголосив очільник Мін’юсту.

За його словами, відповідно до проведених розрахунків гранична вартість тепла буде обмежена на рівні 1300 - 1400 грн за гігакалорію. А тарифи за гарячу воду не будуть вищими за 80 грн за кубометр для житла без рушникосушарок та 87 грн за кубометр за наявності таких.

«Наші адвокати та юристи системи безоплатної правової допомоги вже готові захищати права українців, які після початку дії відповідних рішень Уряду Гройсмана й надалі отримуватимуть несправедливі платіжки на тепло із завищеними тарифами», – підкреслив Міністр юстиції.

Під час зустрічі з громадськими активістами Павло Петренко обговорив проблеми захисту прав громадян як на рівні області, так і на загальноукраїнському рівні.

«Наше завдання – забезпечити справедливість для всіх громадян. П’ять років Уряд Володимира Гройсмана послідовно запроваджував реформи у цьому напрямку, які були визнані успішними не лише в Україні, а й за кордоном. Нашу систему безоплатної правової допомоги на рівні ООН назвали однією з найбільш ефективних у світі. Зараз нам потрібно не допустити згортання цих процесів та продовжити подальше запровадження змін для гарантування дотримання прав мільйонів українських громадян», – додав Павло Петренко.

Очільник Мін’юсту також відвідав навчальний центр «Десна», де поспілкувався з українськими воїнами-захисниками.

«Зараз на передовій війни з Росією наші хлопці захищають всіх нас. Коли вони повернуться – держава має забезпечити їм повноцінний соціальний захист», – заявив Павло Петренко.