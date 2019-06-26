Уряд затвердив механізм підвищення пенсій для людей з великим стажем і невеликими зарплатами

Кабінет Міністрів України остаточно закріпив механізм підвищення пенсій для людей, які мають великий стаж, але протягом всього робочого періоду отримували невеликі зарплати. Рішення анонсував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

«Сьогодні ми приймаємо рішення, що 2,5 млн українців отримають підвищення і їхня пенсія становитиме не менше 2 тис. грн. З жовтня 2017 року – це вже 5-й перерахунок. Нам також вдалося відмінити оподаткування пенсій і зняти з порядку денного вимогу підвищення пенсійного віку, – сказав Володимир Гройсман. – Я розумію, що людям важко. І з першого дня перебування на посаді Глави Уряду питання виведення пенсійної системи на новий рівень – це щоденне питання моє і моїх колег».

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24 червня Кабінет Міністрів України фіналізував рішення про підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але невеликі пенсії – через невеликі зарплати. Прем’єр-міністр наголошував, що підвищення пенсій – це черговий етап пенсійної реформи. Про його необхідність Володимир Гройсман говорив ще в січні 2018 року – під час робочої поїздки до Маріуполя.

Тоді, після проведення перерахунку для понад 10 млн пенсіонерів, а також після ухвалення рішення про підвищення пенсій військовим пенсіонерам, категорія працівників з невеликими пенсіями і великим стажем залишалася найбільш незахищеною. За словами Глави Уряду, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій. В середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.