Взяти швидку позику на карту 6000 гривень за 7 хвилин, без сплати відсотків

Для оформлення онлайн кредиту в МФО компанії необхідний тільки паспорт і ІПН код. Якщо звертатись в банк, знадобиться надати велику кількість довідок. При наявності непогашених кредитів або поганої кредитної історії, відсутності офіційного працевлаштування, банк позику не видасть.

Сервіс CreditPlus, пропонує можливість швидко взяти кредит, без перевірки кредитної історії, довідок і поручителів. Відправивши заявку на необхідну суму через інтернет, протягом півгодини гроші прийдуть на банківську карту клієнта.

Процедура оформлення мінімальна і має формальний характер. У більшості випадків, вона складається з трьох етапів:

Оформлення заявки за допомогою форми кредитного калькулятора. Клієнт вказує потрібну йому суму і термін позики. Потім необхідно зареєструватися, заповнити анкету клієнта, і отримати рішення по заявці. Якщо заявка буде схвалена, CreditPlus надасть договір для підписання. На заключному етапі, щоб отримати гроші, потрібно підписати договір. Сама процедура підписання досить проста. Компанія відправляє клієнту СМС повідомлення із секретним кодом, який є ключем, що підтверджує бажання клієнта укласти договір. Якщо клієнт підтверджує договір, шляхом вказівки секретного коду у відповідній формі, тоді кредитор вважає договір укладеним, і відправляє гроші на карту клієнта.

Взяти швидку позику на карту в CreditPlus дуже просто - достатньо витратити 7-15 хвилин свого часу.

Переваги кредитування від CreditPlus

За кілька років своєї діяльності фірма зарекомендувала себе надійним кредитором, який відповідально виконує свої обов'язки перед позичальниками. При необхідності терміново отримати кредит без довідки про доходи, CreditPlus перший надасть таку можливість. Компанія має переваги, які виділяють її серед інших аналогів:

Отримати кредит можуть громадяни України віком від 18 до 65 років.

Швидке оформлення дозволяє отримати гроші вже через 15 хвилин.

Абсолютно не потрібні довідки, документи і все, що пов'язано з бюрократичною тяганиною.

При проблемах з погашенням кредиту, можна скористатися послугою пролонгації, і продовжити його дію на ще один термін.

Для отримання кредиту необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон і банківську карту. Клієнтами компанії можуть стати всі ті, хто має громадянство України, і знаходиться в віці від 18 до 65 років. При цьому, позику легко можуть взяти безробітні, або люди, зарплата яких є мінімальною.

Якщо людина бере кредит в CreditPlus вперше, йому доступна сума до 6000 гривень, з процентною ставкою 0,01% в день. Максимальний термін кредиту - до 30 днів. Якщо людина вже користувалася кредитами CreditPlus, їй буде доступна сума до 10000 гривень під 1,8% в день. Також буже надано знижку до 25%. Термін позики такий же.

Відповіді на типові запитання

Клієнти мають велику кількість різних питань, які є стандартними. Сервіс компанії передбачив цей нюанс і надає можливість отримати відповіді на найбільш поширені питання щодо можливості отримання, продовження, погашення кредитів, нюансів при оформленні та достроковому погашенні. Неясності виникають з сумами позики, оформленням мінікредіта, можливістю оплати частинами. Сайт в режимі онлайн зможе дати вичерпні відповіді на питання, розсіяти сумніви клієнта.

Як погасити кредит

CreditPlus передбачив різні способи погашення позик. Дозволяється використовувати будь-який спосіб за бажанням.