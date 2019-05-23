Світовий банк: Україні треба більше 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі

Згідно з останнім економічним оглядом Світового банку для України, у 2018 році економіка зросла на 3,3%, що було зумовлено високим врожаєм та сприятливими умовами для росту внутрішнього попиту, в свою чергу, спричиненого зростанням заробітної плати, пенсій та грошовими переказами з-за кордону. Тим не менш, довіра інвесторів стримується нерівномірним прогресом у реалізації реформ, невизначеністю, пов'язаною з виборами, та високою вартістю запозичень. Причому у 2019 році прогнозується зростання економіки на рівні 2,7%.

«Щоб прискорити економічне зростання, Україні потрібен швидкий прогрес у реалізації ключових структурних реформ», - зазначила Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. - «Це означає створення ринку земель сільськогосподарського призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, посилення врядування у державних банках, досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової стабільності».

Якщо ключові реформи просуватимуться вперед, очікується, що економічний ріст може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% у 2021 році. Інакше, у разі зволікання з реформами, ріст економіки може уповільнитися до рівня нижче 2%, оскільки впевненість інвесторів погіршується, а макроекономічна вразливість посилюється.

Макроекономічні ризики для України наразі пов’язані зі значними виплатами за державним боргом, які припадають на 2019-2021 роки, та тиском з боку поточних видатків бюджету. Це вимагатиме мобілізації належного фінансування від міжнародних фінансових установ та ринків капіталу та подальшого зміцнення системи державних фінансів і досягнення цільового показника дефіциту бюджету.

Для покращення якості державних послуг для населення України важливе впровадження розпочатих реформ у сфері охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення, державного управління та соціальної допомоги. Також буде важливо запровадити більш справедливу та сприятливу для економічного зростання податкову систему.

Використання потенціалу економічного росту України …

Згідно зі спеціальною доповіддю Світового банку на тему «Використання потенціалу економічного росту України», досягнення стійкого зростання, яке триватиме протягом значного періоду є надзвичайно важливим, щоб Україна наздогнала сусідні європейські країни за рівнем доходів.

При збереженні наявних темпів економічного зростання, Україні знадобиться більше 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

Хоча Україна і досягла прогресу у покращенні передумов для сталого зростання, розвиток економіки продовжує стримуватися незавершеною трансформацією, що призводить до низької продуктивності, надмірної залежності від експорту сировинних товарів, малої кількості прямих іноземних інвестицій, недостатньої глобальної економічної інтеграції та слабких інституцій.

У майбутньому головна проблема України полягатиме не в тому, щоб досягти високого зростання наступного року або протягом кількох років, а, скоріше, в тому, щоб зробити економічне зростання швидшим, тривалішим і інклюзивнішим.

Досягнення більш високого та стійкого економічного зростання потребуватиме прогресу у впровадженні критично важливих реформ для підвищення продуктивності та росту інвестицій, у тому числі в таких сферах, як: верховенство права та захист прав власності; земельна реформа; належне управління та нагляд у фінансовому секторі; розвиток конкуренції в газовому секторі; а також логістика та зв'язок, щоб використовувати можливості зовнішньої торгівлі на повну.