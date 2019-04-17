НАК «Нафтогаз України» з 1 травня підвищує оптову ціну газу для населення на 15%

У результаті такого підвищення роздрібна ціна газу зросте з 8,55 грн до 9,72 грн за куб.м, інформує прес-служба ТОВ «Волиньгаз Збут».

НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу «Волиньгаз збут» проект додаткової угоди до договору на поставку газу для населення. У ньому зазначено, що з 1 травня 2019 року оптова ціна газу для населення без обліку транспортних складових збільшується з 7 482,61 до 8 621, 76 грн за тис куб., що на 1 139,15 грн, або 15% вище діючої ціни. При цьому тарифи на транспортування і розподіл газу залишаються незмінними.

У результаті такого кроку державної газової монополії НАК «Нафтогаз України» роздрібна ціна газу для населення збільшиться до 9,72 грн за куб.м. Частка групи Нафтогаз у цій ціні виросте майже до 92% (зараз вона становить близько 90%).

«Ціна на газ для побутових споживачів природного газу зростає, а для промислових - знизилась. Для порівняння, газ для потреб промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на початку року коштував понад 12, 5 тис. грн за 1000 м3, то в квітні вартує 8 950, 80 грн. за 1000 м3. » , - аналізує директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав рішення Нафтогазу "нахабним" і якщо до 24 квітня 2019 року ціна на газ, що відпускається для потреб населення, не буде знижена, він ініціюватиме відставку глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів 17 квітня.

"Або НАК "Нафтогаз України" встановлює ціну нижче 8,55 грн/ кубометр з 1 травня і повідомляє про це всім українцям до 24 квітня, або я ініціюю відставку керівника" Нафтогазу "і буду просити уряд підтримати мою позицію", - сказав Гройсман.

"Цей монополіст домігся того, щоб всі міжнародні організації від нас вимагали ринкових цін на газ. Але наразі кон'юнктура ринкова така, що газ може коштувати менше ніж 8,55 грн/куб. м, і тому український уряд ухвалив рішення та зобов'язав державну компанію продавати газ за ціною менше ніж 8,55 грн/куб. м. Що тут незрозумілого?" - сказав прем'єр.