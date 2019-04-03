Луцька митниця оформила найбільше євро-авто зі зниженим акцизом

“Отримала в ДФС інформацію, в яких митних постах оформилась найбільша кількість авто в період знижки по акцизу.

Отже:

-перше місце з невеликим відривом посідає митний пост «Луцьк» – 19023 авто;

– друге місце відходить… не Одесі, як можна було б подумати, а митному посту «Західний», Львів – 18976 авто

– почесне третє місце зайняв митний пост «Столичний», Київ – 13869 авто;

– в зірковій п‘ятірці – МП «Спеціалізований», Одеса – 10202 авто та

наостанок МП «Рівне» – 9137 авто.

От ламаю собі голову, чому третина автовласників поїхали саме на ці пости, стояли в кілометрових чергах, чекали тижнями? Адже законом спеціально передбачили, що митне оформлення можна провести в будь-якому митному пості незалежно від реєстрації, місця проживання, місця імпорту т/з чи місця роботи кума-свата.

Думаю, ці показники можуть свідчити про те, що через брокерів автовласників заганяли на конкретні пости. Може там чиїсь бізнес-інтереси, особливо враховуючи вартість заїзду в приватні термінали? - написала депутатка.