Луцька митниця оформила найбільше євро-авто зі зниженим акцизом
Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук депутат від “Самопомочі” Тетяна Острікова.
“Отримала в ДФС інформацію, в яких митних постах оформилась найбільша кількість авто в період знижки по акцизу.
Отже:
-перше місце з невеликим відривом посідає митний пост «Луцьк» – 19023 авто;
– друге місце відходить… не Одесі, як можна було б подумати, а митному посту «Західний», Львів – 18976 авто
– почесне третє місце зайняв митний пост «Столичний», Київ – 13869 авто;
– в зірковій п‘ятірці – МП «Спеціалізований», Одеса – 10202 авто та
наостанок МП «Рівне» – 9137 авто.
От ламаю собі голову, чому третина автовласників поїхали саме на ці пости, стояли в кілометрових чергах, чекали тижнями? Адже законом спеціально передбачили, що митне оформлення можна провести в будь-якому митному пості незалежно від реєстрації, місця проживання, місця імпорту т/з чи місця роботи кума-свата.
Думаю, ці показники можуть свідчити про те, що через брокерів автовласників заганяли на конкретні пости. Може там чиїсь бізнес-інтереси, особливо враховуючи вартість заїзду в приватні термінали? - написала депутатка.