Вікторія Войціцька: Посадовці «Нафтогазу» обкрадають свою компанію на мільйони доларів

Посадовці «Нафтогазу України» обкрадають свою компанію на мільйони доларів, свідчать внутрішні документи НАКу.

А в цей час мільйони українців сплачують «Нафтогазу» так звану «ринкову» вартість газу, вишкрібаючи з кишень останні гривні. Питання: коли припиниться це злочинне неподобство?

Днями одне з видань опублікувало службові документи «Нафтогазу» щодо зловживань в цій Державній компанії під час продажу газу на внутрішньому ринку і під час купівлі газу «Укртрансгазом» для його технологічних потреб.

Цинізм цих НАКівських «ефективних менеджерів» з «ринковими зарплатами» вражає.

У листопаді минулого року НАКом приймається рішення про продаж його газу з підземних сховищ приватним компаніям з дисконтом до ринкової ціни. Тут же газ приватники продають «Укртрансгазу», але вже з надбавкою до ринкової ціни.

Протягом ЛИШЕ грудня-січня ЛИШЕ одна приватна компанія «ЕРУ ТРЕЙДИНГ» нового керівника газового напрямку «Нафтогазу» Фаворова заробила на цих оборудках 2,2 млн долл США. 60 млн грн!

Вдумайтесь! Лише частина опалювального сезону. Лише одна компанія. Лише одна оборудка. За кого нас мають ці талановиті молоді люди з Нафтогазу?

Коли вся країна дивиться на історію з покидьками з «Укроборонпрому» і називає це мародерством, то як назвати те, що прямо зараз робить «Нафтогаз»? Газове мародерство? Знущання над мертвими соціальними гарантіями?

Бридко навіть думати про те, у що перетворився «Нафтогаз» за останні роки. Безнадійний зрив програми нарощування видобутку газу. Провалений анбандлінг. Втрата переговорних позицій по газовому транзиту. Відсутність виразних перспектив отримати хоч щось за виграним Стокгольмським арбітражем. Всесвітня ганьба з багатомільйонними преміями. І так далі.

Де хоч якийсь ефект від багатократного підвищення цін на газ? Куди рухається «Нафтогаз»? Куди рухаються його фінансові потоки? Питання без відповіді.

Вважаю, що слід невідкладно ухвалювати кардинальні кадрові рішення у зв’язку з численними провалами і ознаками злочинів у діях керівництва НАКу. Бездіяльність Уряду щодо цього також вважаю злочинною.

Зі свого боку роблю все, на що маю повноваження. За ознаками злочинів, викритими у документах «Нафтогазу», направляю заяву в НАБУ, - повідомляє депутат ВР від "Об'єднання "Самопоміч" Вікторія Войціцька.