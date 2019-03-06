Коболєва - на вихід

Дана інформація з'явилась на сайті Кабміну.

"Дотримуючись принципів прозорості та продовжуючи укріплення, посилення впровадження кращих практик і норм корпоративного управління, забезпечення стабільності функціонування органів управління компаній, Кабінет Міністрів України оголосив відкритий конкурс на посаду голови Правління НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення було прийняте Урядом 6 березня 2019 року.

Конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту діючого голови нафтогазової компанії. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів.

Відбір голови Правління НАК «Нафтогаз України» відбуватиметься відповідно до постанови № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки»".