Сумнівні оборудки: хотіли віддати 12 млн грн на плавання дітей з дельфінами

Центр протидії корупції добився скасування чотирьох тендерів на оздоровлення дітей з інвалідністю за понад 12 млн грн, організованих Департаментом соцполітики Київської міськради. Бюджетні кошти мали піти на плавання дітей із дельфінами, що взагалі не приносить користі для здоров’я.

Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун уже спростувала міф про користь дельфінотерапії. Вона переконує, що ця терапія не лікує і не приносить користі, яку рекламують.

Тобто гроші платників податків, за які мали б лікувати дітей з інвалідністю, хотіли віддати на процедуру без жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти з грою із собакою, чи котом.

Кожна із закупівель коштувала кілька мільйонів гривень: 2 060 000 грн, 3 390 000 грн, 3 357 000 грн та 3 390 000 грн.

Більше того, усі чотири тендери провели із порушеннями, адже на них “конкурували” пов’язані між собою компанії.

На всі чотири закупівлі вийшли два учасника: ТОВ “Скадовськ-АКВА”, яке стало переможцем, і ТОВ “Київ-Дельфін”.

Однак юристи Центру протидії корупції з’ясували, що ці дві компанії пов’язані між собою. Згідно з реєстром юридичних осіб, засновником компанії-переможця є Плющ Ніна Іванівна.

Ця ж особа є єдиним засновником ТОВ “Київ-Дельфін” — конкурента переможця на чотирьох вказаних торгах. Більш того, ці товариства мають однакову юридичну адресу.

“Київська міськрада була зобов’язана відхилити тендерні пропозиції цих компаній через їхню пов’язаність між собою, але натомість допустила їх до торгів та визначила переможця”, — коментує юрист Центру протидії корупції Олександр Литвин.

Після звернення активістів у “Прозорро” з’явилася інформація про скасування сумнівних закупівель через те, що пропозиції не відповідають вимогам тендерної документації.