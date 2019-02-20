Як працюватиме монетизація субсидій

Пенсіонери отримають допомогу від держави для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року у березні разом з пенсією.

Всі решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні Ощадбанку за пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду.

Увага! Таке поняття як обов’язковий платіж скасовується. Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року, у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019-2020рр не призначатимуть.

Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Тому усім отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати Заяву і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією вперше у 2019 році, - роз'яснило Мінсоцполітики.