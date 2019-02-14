Суд наклав арешт на 300 тис. доларів, прихованих Насіровим

Сьогодні, 14 лютого, у Шевченківському районному суді міста Києва відбулося чергове засідання за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова і директора департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. На ньому колегія суддів розглянула клопотання прокурора САП Андрія Перова про накладання арешту на 300 тисяч доларів Насірова, які знаходяться на його рахунку в банку Великої Британії, інформує Центр протидії корупції.

Як відомо, 7 лютого прокурор Перов подав клопотання про арешт 300 тис дол. у Британії. Ці гроші були виявлені в рамках фінансового моніторингу, в ході якого провели перевірку підозрілої операції на 300 тис доларів, за участю Насірова.

За словами Перова, ці гроші заблокували на деякий час і звернулися до НАБУ із запитом про вирішення питання щодо накладення арешту.

Своєю чергою захист Насірова заперечував проти задоволення клопотання. Адвокати вказували, що фінансова установа, в якій відкритий Насіровим рахунок, не є фінансовою установою в розумінні нашого законодавства. Захист стверджував, що ця установа є брокерською, а український КПК передбачає накладення арешту в банках або фінустановах.

Також адвокати підкреслювали, що, на їх думку, гроші Насірова не є на рахунку в класичному розумінні. Захист апелював, що немає точного балансу рахунку, оскільки британці зазначили приблизну суму. Крім того, адвокати звернули увагу не на ту печатку і підпис на британському документі.

Сам Насіров заявив, що це не гроші, а якийсь договір, укладений ще до 2015 року.

Прокурор САП Перов наголосив, що установа, в якій знаходяться гроші Насірова, є фінансовою, відповідно до британського законодавства. Рахунок екс-голова ДФС відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році.

Нагадаємо, що екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем щодо надання незаконних розстрочень із сплати податків фірмам, пов’язаним з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. В результаті цих рішень Насірова держава зазнала збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.