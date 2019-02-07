За лютий субсидіанти отримають від Уряду готівку для оплати комунальних платежів

Уже в березні цього року стартує ще одна модель монетизації субсидій – «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. Відповідне рішення було прийнято вчора, 6 лютого, Кабінетом Міністрів України.

Паралельно діятиме запущена з січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.

Отже, всі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневу комуналку.

Вся субсидія «старим» субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.

Для отримання грошового переказу необхідно буде звернутися до найближчого відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.

Пенсіонери, які отримають пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом з пенсією доставить Укрпошта.

Для прикладу. Якщо сім’я отримує щомісяця від держави субсидію у розмірі 1600 гривень, а платіжка за газ у лютому прийде на 1100 гривень, 500 гривень залишиться їй на власні потреби або для оплати рахунку, скажімо, за воду чи електроенергію. Тобто суть нового механізму полягає у тому, що домогосподарство отримуватиме підтримку від держави у вигляді субсидії готівкою і далі зможе самостійно розраховуватися за спожиті послуги, а зекономлені кошти використати на свій розсуд. Таким чином, таке поняття, як обов’язковий платіж, скасовується.

Всі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь у діючій моделі монетизації. Тобто розрахунки за спожиті послуги за цих осіб з підприємствами здійснюватиме Ощадбанк, а субсидіанти отримають за результатами вже цього опалювального сезону залишок невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк.

Кожному одержувачу субсидії, якому допомогу призначено з 2018 року, у березні Укрпошта доставить повідомлення про те, скільки і яким чином надійде коштів субсидії від Уряду для оплати комуналки.

Таким чином, Урядом буде здійснено пілотування паралельно двох моделей монетизації, і за результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо впровадження однієї з них з травня 2019 року.