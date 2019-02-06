На Донеччині викрито на систематичному одержанні хабарів митника

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Одеської області викрили на систематичному одержанні хабарів начальника сектора одного із митних постів регіону.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив схему отримання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення автомобілів на іноземній реєстрації у режимі так званого «тимчасового ввезення». Вартість «послуг» зловмисника стартувала від трьохсот американських доларів за кожен транспортний засіб.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання чергового хабара у розмірі шістсот доларів США за розмитнення двох автомобілів.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення митнику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та можливу причетність інших посадовців митного органу до протиправної діяльності.