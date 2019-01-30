У 2018 році доходи президента зросли майже у 8 разів
У декларацію за минулий рік Порошенко загалом вніс 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривні доходів.
Президент Петро Порошенко за неповний 2018 рік задекларував майже 124 мільйони гривень прибутку.
Відповідні зміни до майнового стану президент вносив у реєстр доходів до 2 листопада, - інформує pravda.com.ua.
Зокрема, 2 листопада Порошенко задекларував 1 млн 353 тисячі 532 гривні процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.
Крім того, в кінці жовтня президент задекларував 28,8 млн грн доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів і корпоративних прав і 6 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал".
Загалом станом на початок листопада 2018 року Порошенко задекларував 123 мільйони 645 тисяч 421 гривню.
У декларацію за минулий рік Порошенко загалом вніс 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривні доходів.
Таким чином у 2018 році доходи президента зросли майже у 8 разів.
Повну декларацію про доходи за 2018 рік Порошенко подасть у 2019 році.
Зокрема, декларацію про доходи за 2017 рік Порошенко подав в кінці березня 2018 року.
Раніше повідомлялося, що Порошенко не декларує витрати на рекламні ролики "на підтримку автокефалії", які він нібито оплатив самостійно.