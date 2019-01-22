Чиновник від Держпраці знову попався на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах головного державного інспектора Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від місцевого підприємця за нібито порушення трудового законодавства. Головний інспектор встановив щомісячну данину у розмірі п’ятсот гривень з кожної торговельної точки, які належали підприємцю.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після отримання частини чергового хабара у розмірі шість тисяч гривень.

Вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінально кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.