Чиновник отримував хабарі за допуск до роботи з електричним обладнанням

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Києва викрили на систематичному отриманні хабарів заступника начальника одного з відділів Головного управління Держпраці у Київській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців та працівників державних підприємств, установ та організацій за сприяння у наданні дозвільних документів для допуску до роботи з електричним обладнанням.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі вісім тисяч гривень за видачу відповідного посвідчення та неперешкоджання роботі приватного підприємства. Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником двадцяти тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили сімдесят тисяч гривень у службовому кабінеті чиновника та понад сто двадцять тисяч доларів США за місцем проживання зловмисника.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.