Чиновник Держгеокадастру попався на хабарі

Держслужбовець вимагав від місцевого жителя тридцять одну тисячу доларів США.

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону викрили на хабарі головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав від місцевого жителя тридцять одну тисячу доларів США. За вказану суму посадовець обіцяв продовжити строки дії договорів оренди двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться у Верхньодніпровському районі.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць обласного центру після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи з викриття протиправних дій держслужбовця проводились під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.