На Одещині розпочато будівництво чотирьох сонячних електростанцій

За останній місяць Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області видано 4 дозволи на будівництво об’єктів альтернативної енергетики з використанням сонячної енергії.

Нові СЕС будуть збудовані у місті Ізмаїлі та на території Татарбунарського району області. З них – дві потужністю 10 000 кВт у місті Ізмаїлі по вул. Семена Чернова, 151 та 153, а ще дві потужністю 18 МВт та 10 МВт у Татарбунарському районі на земельній ділянці Білоліської сільської ради.

Замовниками будівництва є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» та Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕД ИНВЕСТ» відповідно.