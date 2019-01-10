На Вінниччині займались махінаціями з землею

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного з районних підрозділів ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області.

Правоохоронці встановили, що за сприяння голови однієї з сільських рад регіону зловмисниця погодила мешканцю Вінниччини необхідні документи для виділення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею шість гектарів в обхід встановленої законом процедури. Вартість своїх «послуг» зловмисниця оцінила в шістдесят тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чиновницю в одному із закладів громадського харчування Вінниці під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі тридцять тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та перевіряється інформація про участь сільського голови в оборудці.